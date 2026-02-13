Ричмонд
Медведев ответил Мерцу на слова о сильнейшей армии в Европе

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении сделать Бундесвер сильнейшей армией Европы.

Источник: Аргументы и факты

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о планах усилить вооруженные силы ФРГ.

«Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й», — написал Медведев, реагируя на слова немецкого политика.

Ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности Мерц заявил о намерении сделать Бундесвер сильнейшей армией Европы. «Мы сделаем Бундесвер сильнейшей армией Европы», — сказал канцлер.

При этом он подчеркнул, что Германия отказалась от роли гегемона на континенте. «Политика великих держав в Европе не является вариантом для Германии. Партнерское лидерство — да. Гегемонические фантазии — нет. Никогда больше мы, немцы, не будем ходить в одиночку», — приводит его слова газета Handelsblatt.

