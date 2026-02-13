Как заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток «отменить» Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины. Макрон ранее заявил, что предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.