Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что достижение мира на Украине «невозможно без участия европейцев».
«Поэтому я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников», — сказал он.
Ранее Макрон уже заявлял о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Как заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток «отменить» Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины. Макрон ранее заявил, что предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.