Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией

МЮНХЕН, 13 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать «прямой канал связи с Россией».

Источник: Reuters

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что достижение мира на Украине «невозможно без участия европейцев».

«Поэтому я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников», — сказал он.

Ранее Макрон уже заявлял о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток «отменить» Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины. Макрон ранее заявил, что предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше