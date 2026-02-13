«Без нас мира не будет»: Макрон поставил ультиматум по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности достижения долгосрочного урегулирования на Украине без прямого участия стран Евросоюза в переговорном процессе. Выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он подчеркнул, что любые попытки Вашингтона и Москвы договориться за спиной Брюсселя обречены на провал, так как именно европейские столицы станут гарантами будущей стабильности и экономического восстановления региона.