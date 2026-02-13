Ричмонд
«Без нас мира не будет»: Макрон поставил ультиматум по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности достижения долгосрочного урегулирования на Украине без прямого участия стран Евросоюза в переговорном процессе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности достижения долгосрочного урегулирования на Украине без прямого участия стран Евросоюза в переговорном процессе. Выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он подчеркнул, что любые попытки Вашингтона и Москвы договориться за спиной Брюсселя обречены на провал, так как именно европейские столицы станут гарантами будущей стабильности и экономического восстановления региона.

Французский лидер настоял на обязательном включении представителей ЕС во все каналы коммуникации между основными игроками, подчеркнув наличие собственных интересов у континента.

«Европейцам придется согласиться на любую возможную сделку, потому что они будут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, любого пакета мер по обеспечению экономического благополучия. Без европейцев мира не будет», — цитируют слова политика мировые информагентства.

Макрон выразил уверенность, что игнорирование позиции ЕС лишит любую будущую сделку легитимности и устойчивости, особенно в вопросах стратегической стабильности.

«Я хочу быть предельно ясным. Вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не приведет к миру. Мы будем частью решения, и мы должны быть частью дискуссии», — резюмировал глава государства.

Читайте материал: «“Украинцы должны умирать”: в Раде возмутились предательством Макрона».

