«Ты время не попутал?»: Медведев назвал Мерца бесом после его слов о войсках

Ранее Мерц высказался о том, что международного порядка, «основанного на правовой системе и правилах», больше не существует. Кроме того, немецкий канцлер признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разные экономические возможности. Он подчеркнул, что объединение не использует «в полной мере» военные, политические, экономические и технологические возможности, которыми оно владеет.