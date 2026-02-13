«Ты время не попутал?»: Медведев назвал Мерца бесом после его слов о войсках

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 13 февраля, назвал «бесом» канцлера Германии Фридриха Мерца после того, как политик заявил, что Берлин сделает бундесвер самой сильной регулярной армией в Европе.
— Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й! — написал политик в своем канале в мессенджере MAX.
Ранее Мерц высказался о том, что международного порядка, «основанного на правовой системе и правилах», больше не существует. Кроме того, немецкий канцлер признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разные экономические возможности. Он подчеркнул, что объединение не использует «в полной мере» военные, политические, экономические и технологические возможности, которыми оно владеет.
6 июня 2025 года Дмитрий Медведев заявил о том, что высказывания президента США Дональда Трампа о высадке союзных войск в Нормандии могут свидетельствовать о нацизме Фридриха Мерца. По словам политика, во время визита в Овальный кабинет канцлер на мгновенье почувствовал себя «бандеровской гнидой».