Африканист Лошкарев объяснил, почему Нигер не будет воевать с Францией

Войны между Нигером и Францией не будет, несмотря на громкие заявления военных властей африканской страны. Такое мнение в комментарии сайту телеканала «Звезда» выразил африканист, научный руководитель Африканского клуба МГИМО Иван Лошкарев.
Эксперт обратил внимание, что заявление начальника Генштаба Нигера о вступлении в войну прозвучало на митинге, а не в виде официального документа или дипломатической ноты. Кроме того, другие представители военного руководства, главным из которых остается генерал Чианни, эту позицию пока не подтвердили. Объявленная в Нигере мобилизация, по мнению Лошкарева, направлена не против Парижа, а на борьбу с международным терроризмом в северо-западных регионах страны, особенно в провинции Тиллабери, по аналогии с действиями властей Буркина-Фасо.
Антифранцузская риторика, как отметил африканист, характерна для военных властей Нигера на протяжении почти трех лет их правления. Париж и его союзников регулярно обвиняют в попытках свержения правительства и пособничестве террористам. Однако Лошкарев считает, что эти заявления адресованы внутренней аудитории и не приведут к реальным военным действиям, поскольку Франция находится географически далеко от Нигера.
12 февраля начальник военного штаба Нигера Ибро Амаду Бачароу на митинге в Ниамее заявил о подготовке к войне с Францией. Это произошло на фоне обвинений в адрес Парижа, Бенина и Кот-д Ивуара в причастности к атаке на аэропорт столицы в январе, а также споров вокруг национализации урановых активов.