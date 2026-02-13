Африканист Лошкарев объяснил, почему Нигер не будет воевать с Францией

Эксперт обратил внимание, что заявление начальника Генштаба Нигера о вступлении в войну прозвучало на митинге, а не в виде официального документа или дипломатической ноты. Кроме того, другие представители военного руководства, главным из которых остается генерал Чианни, эту позицию пока не подтвердили. Объявленная в Нигере мобилизация, по мнению Лошкарева, направлена не против Парижа, а на борьбу с международным терроризмом в северо-западных регионах страны, особенно в провинции Тиллабери, по аналогии с действиями властей Буркина-Фасо.