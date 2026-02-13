Захарова: Терроризм Киева против мирного населения должны обсуждать в Мюнхене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что терроризм киевского режима против мирного населения должен стать предметом обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности. Так дипломат прокомментировала очередную атаку ВСУ на Белгород, в результате которой пострадали пять человек.
«Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на мюнхенской конференции политики безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой», — написала Захарова в личном Telegram-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгороде в пятницу, 13 февраля. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, число пострадавших в результате террористических действий киевского режима увеличилось до пяти человек. Еще два мирных жителя погибли.