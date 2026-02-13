Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что миропорядка, «основанного на правилах», нет и никогда не было.
Напомним, федеральный канцлер Германии в ходе выступления заявил, что «международного порядка, основанного на правилах, больше нет».
«А если бы он внимательно изучал выступления российских официальных лиц на той же Мюнхенской конференции за предыдущие 19 лет, то знал бы, что его и не было», — прокомментировала дипломат в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, существовал основанный на международном праве послевоенный миропорядок, который НАТО начало разрушать, в том числе при активной поддержке ФРГ. Дипломат добавила, что коллективный Запад обещал построить взамен миропорядок, основанный на правилах, которые даже не удосужились сформулировать.
Ранее сообщалось, что жители Германии обрушились с критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца после его настоятельных призывов работать больше.