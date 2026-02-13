Трамп сравнил украинский конфликт с танго

Американский президент Дональд Трамп заявил, что уверен в будущем урегулировании украинского конфликта.
«Я думаю, мы этого добьемся», — сказал президент США, посетивший военную базу Форт-Брэгг в Северной Каролине.
Трамп, комментируя ход урегулирования, также заявил, что «для танго нужно двое».
