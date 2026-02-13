«Хватит вкачивать в упырей»: Захарова указала Мюнхену на кровь Белгорода

«Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции по политике безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько ещё вкачать в упырей на Банковой», — заявила директор департамента информации и печати МИД РФ в своем личном канале.