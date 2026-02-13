Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные элиты в сознательном игнорировании актов «адского терроризма» против мирного населения России. Комментируя ракетную атаку ВСУ на Белгород, совершенную в разгар Мюнхенской конференции по безопасности, дипломат призвала участников форума прекратить обсуждение новых финансовых вливаний в украинский режим и обратить внимание на реальные последствия своих действий.
По мнению дипломата, западные лидеры намеренно замалчивают факты ударов Украины по гражданской инфраструктуре российских городов ради продолжения милитаристской риторики.
«Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции по политике безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько ещё вкачать в упырей на Банковой», — заявила директор департамента информации и печати МИД РФ в своем личном канале.
Поводом для резкого заявления послужили данные о трагедии в Белгороде, которыми поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате прицельного ракетного удара по инфраструктурному объекту погибли двое рабочих, а число пострадавших к позднему вечеру пятницы возросло до пяти человек. Город столкнулся с масштабным отключением электроэнергии и тепла.
«В результате обстрела на территории одного из объектов погибли двое мужчин. Повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах. Специалисты уже приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях», — уточнил глава области в своем Телеграм-канале. Гладков также сообщил о повреждении частных домовладений в селе Стрелецкое и нескольких автомобилей.
