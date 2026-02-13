Ричмонд
Захарова напомнила Мерцу, что миропорядка на правилах больше нет

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц знал бы об отсутствии «миропорядка, основанного на правилах», если бы внимательно изучал выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции безопасности прошлых лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве. Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат добавила, что Запад обещал построить новый миропорядок на правилах, но даже не потрудился их сформулировать. Теперь западные политики раздают новые методички и заставляют своих представителей их зачитывать.

«Неужели не противно выглядеть как… Мерц», — заключила она.

На Мюнхенской конференции Мерц заявил, что Германия окончательно отказалась от претензий на господство в Европе. Он пояснил — Берлин больше не питает «фантазий о гегемонии» при построении отношений с партнёрами по ЕС. Канцлер допустил «партнёрское лидерство», но заверил — Германия никогда больше не будет действовать в одиночку.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

