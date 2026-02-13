«Был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве. Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат добавила, что Запад обещал построить новый миропорядок на правилах, но даже не потрудился их сформулировать. Теперь западные политики раздают новые методички и заставляют своих представителей их зачитывать.
«Неужели не противно выглядеть как… Мерц», — заключила она.
На Мюнхенской конференции Мерц заявил, что Германия окончательно отказалась от претензий на господство в Европе. Он пояснил — Берлин больше не питает «фантазий о гегемонии» при построении отношений с партнёрами по ЕС. Канцлер допустил «партнёрское лидерство», но заверил — Германия никогда больше не будет действовать в одиночку.
