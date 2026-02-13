Дмитриев заявил о смене подхода ЕС по Киеву из-за страха взаимодействия РФ и США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказался о смене подхода лидеров Евросоюза по украинскому урегулированию. По словам главы РФПИ, страны-члены ЕС боятся взаимодействия РФ и США. Так он написал в канале в мессенджере Max.