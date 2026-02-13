Ричмонд
Дмитриев заявил о смене подхода ЕС по Киеву из-за страха взаимодействия РФ и США

Дмитриев указал на пересмотр подхода в урегулировании конфликта на Украине странами ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказался о смене подхода лидеров Евросоюза по украинскому урегулированию. По словам главы РФПИ, страны-члены ЕС боятся взаимодействия РФ и США. Так он написал в канале в мессенджере Max.

Кирилл Дмитриев отметил, что речь идет о пересмотре подхода, в частности, Франции к украинскому конфликту. Париж заявил о решении установить прямой контакт с Москвой.

«Европа начинает менять подход, опасаясь взаимодействия России и США», — написал спецпредставитель президента.

