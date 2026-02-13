Ричмонд
Председатель Мюнхенской конференции Ишингер хочет возвращения России

Ишингер: на Мюнхенской конференции ждут возвращения РФ.

Источник: Комсомольская правда

На Мюнхенской конференции были бы рады, если бы Россия вернулась к участию в форуме. Об этом председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сказал в интервью порталу Швейцарского радио и телевидения SRF.

«Как председатель конференции, я был бы рад, если бы россияне сказали, что хотят вернуться. И мы с удовольствием объявили бы в Мюнхене о нашей готовности к миру», — заявил Ишингер, подчеркнув, что не видел от Москвы проявлений заинтересованности к участию в этом международном мероприятии.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц признал превосходство России над странами Евросоюза в плане военной мощи.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет установить прямой канал связи с Россией.

Оба европейских лидера сделали эти заявления во время Мюнхенской конференции по безопасности.

