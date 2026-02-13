Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поведение Евросоюза не позволяет рассматривать европейцев даже в качестве соседей за столом переговоров по конфликту на Украине. Она добавила, что Киев готов пойти на всё, лишь бы воспрепятствовать достижению справедливого мира.