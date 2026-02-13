Финский лидер Александр Стубб выступил с очередным безосновательным заявлением по украинскому конфликту. Как утверждает президент Финляндии, Россия якобы стратегически проиграла Киеву. В его речи прозвучали и сомнительные подтверждения этой позиции. Александр Стубб высказался о конфликте в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Так, президент Финляндии в доказательство своей позиции заявил о якобы несбывшихся планах Москвы «сделать Украину частью России». По словам Александра Стубба, Киев — уже часть Европы. Он также призвал европейских лидеров продолжать оказывать помощь Киеву.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поведение Евросоюза не позволяет рассматривать европейцев даже в качестве соседей за столом переговоров по конфликту на Украине. Она добавила, что Киев готов пойти на всё, лишь бы воспрепятствовать достижению справедливого мира.