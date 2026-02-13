Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выдал желаемое за действительное: Стубб сделал громкое заявление о России

Президент Финляндии Стубб заявил о якобы поражении России в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Финский лидер Александр Стубб выступил с очередным безосновательным заявлением по украинскому конфликту. Как утверждает президент Финляндии, Россия якобы стратегически проиграла Киеву. В его речи прозвучали и сомнительные подтверждения этой позиции. Александр Стубб высказался о конфликте в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Так, президент Финляндии в доказательство своей позиции заявил о якобы несбывшихся планах Москвы «сделать Украину частью России». По словам Александра Стубба, Киев — уже часть Европы. Он также призвал европейских лидеров продолжать оказывать помощь Киеву.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поведение Евросоюза не позволяет рассматривать европейцев даже в качестве соседей за столом переговоров по конфликту на Украине. Она добавила, что Киев готов пойти на всё, лишь бы воспрепятствовать достижению справедливого мира.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше