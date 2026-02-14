Ричмонд
NYT: Трамп рассматривает удары по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам ядерной и ракетной программ Ирана в случае провала переговоров с Тегераном.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, среди рассматриваемых вариантов — военные действия против ядерной инфраструктуры Ирана и его возможностей по запуску баллистических ракет.

Газета пишет, что Трамп также изучает отправку американских коммандос для операций против отдельных военных объектов.

При этом, как отмечает NYT, представители команды национальной безопасности убедили президента воздержаться от действий, пока Пентагон наращивает ударные возможности и усиливает оборону в 11 странах региона, которые могут оказаться уязвимыми в случае ответных шагов Ирана.

Ранее Трамп заявлял о необходимости заключения сделки с Ираном.

Также NYT писала о переброске авианосца Gerald R. Ford в Персидский залив.

