Макрон заявил, что считает критику свободы слова в Евросоюзе «старомодной»

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что критика Евросоюза в сфере свободы слова является «старомодным и обременительным» понятием.
Макрон в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что под отсутствием свободы слова в Евросоюзе понимают невозможность для «альтернативных фактов» быть равными «самой истине».
Как предполагается, реплика президента Франции стала ответом раскритиковавшему Евросоюз за «цензуру» вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.
