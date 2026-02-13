Ричмонд
Макрон заявил, что считает критику свободы слова в Евросоюзе «старомодной»

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что критика Евросоюза в сфере свободы слова является «старомодным и обременительным» понятием.

Макрон в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что под отсутствием свободы слова в Евросоюзе понимают невозможность для «альтернативных фактов» быть равными «самой истине».

Как предполагается, реплика президента Франции стала ответом раскритиковавшему Евросоюз за «цензуру» вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

