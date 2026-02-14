Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев: Европа начинает менять подход к России

Кирилл Дмитриев отреагировал на инициативу президента Франции о налаживании прямого канала контактов с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российский фонд прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на инициативу президента Франции Эммануэль Макрон о налаживании прямого канала контактов с Россией.

Дмитриев в своем комментарии отметил, что в европейской политике просматриваются признаки пересмотра прежних подходов к взаимодействию с Москвой. По его оценке, в ряде стран усиливается обеспокоенность возможным развитием диалога между Россией и США, что влияет на тональность заявлений и инициатив.

Свою позицию он изложил в публикации в своем Telegram-канале, где указал на изменение настроений в Европе и появление сигналов о готовности к новым форматам общения.

Ранее Макрон сообщил о намерении наладить прямой канал связи с Россией. Он подчеркнул важность дипломатических контактов для урегулирования текущего конфликта.

