Глава РФПИ Дмитриев: Европа начинает менять подход к России

Дмитриев в своем комментарии отметил, что в европейской политике просматриваются признаки пересмотра прежних подходов к взаимодействию с Москвой. По его оценке, в ряде стран усиливается обеспокоенность возможным развитием диалога между Россией и США, что влияет на тональность заявлений и инициатив.