Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил о создании прямого канала связи с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж принял решение установить прямой канал общения с Россией. Об этом французский лидер сообщил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Life.ru

По словам Макрона, переговоры по Украине без участия Европы возможны, но они не приведут к устойчивому миру. Именно поэтому Франция намерена стать частью политического решения и уже сейчас готовится к диалогу с Москвой.

«Когда мы добьёмся завершения войны на Украине, нам придётся определить правила сосуществования с Россией с учётом наших интересов безопасности», — подчеркнул президент.

Французский лидер также отметил, что Европа должна быть готова сесть за стол переговоров и обсуждать будущее архитектуры безопасности на континенте, а не оставаться сторонним наблюдателем крупных геополитических процессов.

Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила западным политикам об отсутствии так называемого «миропорядка, основанного на правилах». По её словам, послевоенную систему международного права начали разрушать сами страны НАТО, в том числе при активной роли Берлина. Захарова подчеркнула, что Запад так и не смог сформулировать собственные «правила», но продолжает навязывать их всему миру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше