Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила западным политикам об отсутствии так называемого «миропорядка, основанного на правилах». По её словам, послевоенную систему международного права начали разрушать сами страны НАТО, в том числе при активной роли Берлина. Захарова подчеркнула, что Запад так и не смог сформулировать собственные «правила», но продолжает навязывать их всему миру.