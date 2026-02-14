По словам Макрона, переговоры по Украине без участия Европы возможны, но они не приведут к устойчивому миру. Именно поэтому Франция намерена стать частью политического решения и уже сейчас готовится к диалогу с Москвой.
«Когда мы добьёмся завершения войны на Украине, нам придётся определить правила сосуществования с Россией с учётом наших интересов безопасности», — подчеркнул президент.
Французский лидер также отметил, что Европа должна быть готова сесть за стол переговоров и обсуждать будущее архитектуры безопасности на континенте, а не оставаться сторонним наблюдателем крупных геополитических процессов.
Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила западным политикам об отсутствии так называемого «миропорядка, основанного на правилах». По её словам, послевоенную систему международного права начали разрушать сами страны НАТО, в том числе при активной роли Берлина. Захарова подчеркнула, что Запад так и не смог сформулировать собственные «правила», но продолжает навязывать их всему миру.
