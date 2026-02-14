Курская область, 14 февраля.
Российские войска ударили по позициям украинских вооружённых формирований в районах Рыжевки и Искрисковщины. Эти сёла находятся в Сумской области у границы с Курской. ВС РФ продолжают наступление на Сумщине. Подразделения продвинулись в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах. Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает о штурме сумского села Покровка, которое находится у Белгородской области.
На этом участке за сутки Украина потеряла свыше 85 человек, миномёт, внедорожники, багги, пункты управления БПЛА, а также склад.
— Российские подразделения обрабатывают позиции противника в приграничной зоне ударами дронов и артиллерии. Нередко под огнём оказывается и областной центр: в Сумах после ударов наблюдаются перебои с энергоснабжением, — пишут авторы канала «Рыбарь».
ВСУ в Сумской области явно нежданные гости. Боевик из 78-й бригады рассказал, что он пытался найти жильё, однако местные жители отказываются селить вооружённых людей. После их появления дом сразу же становится расположением противника и является законной целью для уничтожения.
Расчёты БПЛА группировки «Южная» уничтожили артиллерийское орудие врага на Константиновском направлении. Видео © Telegram / mod_russia.
Запорожская область, 14 февраля.
Украинские войска пытаются вытеснить российские войска из восточной части Запорожской области. ВСУ собрались наступать от Орестополя по направлению к Темировке и от Косовцева к Рыбному.
— На данный участок переброшено две бригады ВСУ. Заскакивают на ББМ, разбегаются по лесополосам. По факту образуется всё тот же слоёный пирог. Попытки вэсэушников зайти в Берёзовое и Рыбное на данный момент отбиты, — пишет военный аналитик Анатолий Радов.
Военный корреспондент Павел Кукушкин считает, что активность противника на этом направлении связана с угрозой для группировки, находящейся в Орехове.
— Наши парни ранее форсировали реку Гайчур и освободили Терноватое, Староукраинку, Зализничное, тем самым создали серьёзную угрозу с востока для группировки ВСУ в Орехове. Ореховская группировка — крупнейшая у противника на этом направлении, с помощью которой они пока ещё замедляют наше наступление. Угроза как раз Орехову заставила Сырского собрать этот ударный кулак, — объяснил Кукушкин.
По его словам, боевики киевского режима пытаются проникнуть в Терноватое и Староукраинку, но их атаки отбивают военнослужащие группировки «Восток». Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что ВСУ атакуют не только позиции «Востока», но и «Днепра». Последний приближается к Запорожью.
Донецкая Народная Республика, 14 февраля.
Армия России продолжает штурмовать Красный Лиман. Войска продвигаются с восточной окраины. Также на севере ДНР идут бои за Никифоровку. Российские штурмовики здесь берут под контроль дома. Идёт наступление к Кривой Луке. Если здесь наступление пойдёт вдоль Северского Донца, то под контролем России окажется Славянская ТЭЦ, питающая Краматорско-Славянскую агломерацию.
Россия и Украина продолжат переговоры в Женеве.
Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским отправится в Швейцарию, чтобы приблизить мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине. От Украины делегацию возглавит бывший министр обороны Рустем Умеров. Предварительно, встреча состоится 17−18 февраля и в ней также примут участие представители США.
— Это будет продолжение трёхсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования, — рассказал РИА «Новости» собственный источник.
The New York Times, ссылаясь на собеседников с Украины, сообщает, что администрация президента США оказывает давление на киевский режим и настаивает на подписании мирного договора к началу лета. От Киева требуется пойти на уступки. При этом остаётся не закрыт вопрос гарантий безопасности.
— По имеющейся информации, последние обсуждения касались технических вопросов, таких как порядок действий в случае нарушения режима прекращения огня, однако ключевые вопросы, на которые Украине необходимы ответы до согласия на уступки России, остаются нерешёнными, — говорится в материале американского издания.
Одновременно с этим The Atlantic утверждает, что Дональд Трамп может выйти из переговоров. Журналисты предполагают, что это может произойти из-за грядущих выборов, которым президент США уделяет особое внимание.