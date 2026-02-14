Новости СВО. ВС РФ зажимают Ореховскую группировку в «клещи», ВСУ бегут в Сумской области, переговоры Москвы и Киева в Женеве, 14 февраля

— Наши парни ранее форсировали реку Гайчур и освободили Терноватое, Староукраинку, Зализничное, тем самым создали серьёзную угрозу с востока для группировки ВСУ в Орехове. Ореховская группировка — крупнейшая у противника на этом направлении, с помощью которой они пока ещё замедляют наше наступление. Угроза как раз Орехову заставила Сырского собрать этот ударный кулак, — объяснил Кукушкин.