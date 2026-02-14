Лукашенко пообещал проверить физподготовку министра обороны Белоруссии

Лукашенко пообещал проверить физподготовку министра обороны РБ. Видео © Telegram / Пул Первого.
Глава государства пообещал, что нормативы придётся сдавать и генералам, и самому министру. Причём госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, по словам Лукашенко, побежит впереди. Узнав, что Хренин занимается лыжами, президент предложил добавить и этот вид спорта в программу проверки.
«Как раз сейчас зима такая. Ну, а про комбатов, комбригов тут и речи быть не может», — добавил он.
Ранее Life.ru писал, что Лукашенко в ходе посещения военного полигона остался недоволен результатами учебных стрельб. Глава государства осмотрел блиндажи, пообщался с военнослужащими, в том числе с девушками, и напутствовал личный состав жёстко и прямо.
