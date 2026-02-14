Ричмонд
Лукашенко пообещал проверить физподготовку министра обороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона в Минской области анонсировал проверку физической подготовки для министра обороны Виктора Хренина и высших офицеров Генерального штаба. Соответствующее заявление он сделал на видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого», который связывают с пресс-службой президента.

Источник: Life.ru

Лукашенко пообещал проверить физподготовку министра обороны РБ. Видео © Telegram / Пул Первого.

Глава государства пообещал, что нормативы придётся сдавать и генералам, и самому министру. Причём госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, по словам Лукашенко, побежит впереди. Узнав, что Хренин занимается лыжами, президент предложил добавить и этот вид спорта в программу проверки.

«Как раз сейчас зима такая. Ну, а про комбатов, комбригов тут и речи быть не может», — добавил он.

Ранее Life.ru писал, что Лукашенко в ходе посещения военного полигона остался недоволен результатами учебных стрельб. Глава государства осмотрел блиндажи, пообщался с военнослужащими, в том числе с девушками, и напутствовал личный состав жёстко и прямо.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

