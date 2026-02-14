Ричмонд
Меланья присоединилась к танцу Дональда Трампа, который раньше критиковала

Первая леди США Меланья Трамп станцевала вместе с президентом и мужем Дональдом Трампом. Ранее она критиковала супруга за подобные публичные танцы.

Источник: Life.ru

Танец Мелании и Дональда Трамп. Видео © X / Cassie N.

В пятницу Трамп выступил перед военными в Северной Каролине. По традиции он закончил выступление танцем под песню YMCA. Мелания ненадолго присоединилась к нему и повторила несколько движений руками.

В январе президент рассказал о реакции жены на его танцы. Трамп признал, что Мелания крайне негативно относится к публичным танцевальным выходкам супруга. По словам американского лидера, первая леди прямо выражала неодобрение и считала это неподобающими для президента.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

