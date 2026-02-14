Меланья присоединилась к танцу Дональда Трампа, который раньше критиковала

Танец Мелании и Дональда Трамп. Видео © X / Cassie N.
В пятницу Трамп выступил перед военными в Северной Каролине. По традиции он закончил выступление танцем под песню YMCA. Мелания ненадолго присоединилась к нему и повторила несколько движений руками.
В январе президент рассказал о реакции жены на его танцы. Трамп признал, что Мелания крайне негативно относится к публичным танцевальным выходкам супруга. По словам американского лидера, первая леди прямо выражала неодобрение и считала это неподобающими для президента.
