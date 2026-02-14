Кремль прокомментировал утверждение о долларе как нацвалюте в торговле между РФ и США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о расчете Москвы с Вашингтоном в долларах. По его словам, это не будет противоречить переходу на национальные валюты. Об этом представитель Кремля сообщил в диалоге с ТАСС.