Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о расчете Москвы с Вашингтоном в долларах. По его словам, это не будет противоречить переходу на национальные валюты. Об этом представитель Кремля сообщил в диалоге с ТАСС.
Это обосновывается тем, что доллар — национальная валюта США. Его использование при взаимодействии Москвы с Вашингтоном не повлияет на принцип перехода на нацвалюты.
«В целом, да», — подтвердил тезис Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва не принимала решения об отказе от использования американского доллара. Он уведомил, что ограничения были введены именно Соединенными Штатами. Дмитрий Песков подчеркнул, что действия Вашингтона сузили возможности для применения американской валюты в расчетах с участием российских структур.