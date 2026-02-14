В МИД напомнили, что БРИКС не является военным союзом

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил о цели создания БРИКС. Он сообщил, что из объединения не намерены делать военный союз. Никаких подобных планов нет, заверил замглавы МИД в диалоге с ТАСС.
Сергей Рябков подчеркнул, что последние военно-морские учения в ЮАР не являются мероприятием БРИКС. Страны принимали участие «в национальном качестве», указал он.
«БРИКС — не военный союз. И не организация коллективной безопасности с обязательствами по взаимной военной помощи. Он никогда не задумывался в этом жанре», — констатировал Сергей Рябков.
Он также анонсировал продвижение БРИКС вперед в вопросах платежных механизмов и использования национальных валют. По словам замглавы МИД, это может произойти уже в текущем году.