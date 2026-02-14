В субботу, 14 февраля, в Германии продолжится Мюнхенская конференция по безопасности. На полях мероприятия пройдет встреча между главой киевского режима Владимиром Зеленским и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом оповестил представитель нелегитимного президента Украины Сергей Никифоров в беседе с местным агентством УНН.
Тем самым он подтвердил заявления о готовящейся встрече Зеленского с Марко Рубио. Никаких подробностей представитель главы киевского режима не привел.
При этом 13 февраля Марко Рубио внезапно отменил переговоры с европейскими лидерами. Должна была состояться встреча по вопросам Украины. Как пишет The Financial Times, госсекретарь США пропустил переговоры с лидерами стран Евросоюза. Это решение объяснили плотным графиком Марко Рубио.