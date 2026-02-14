В субботу, 14 февраля, в Германии продолжится Мюнхенская конференция по безопасности. На полях мероприятия пройдет встреча между главой киевского режима Владимиром Зеленским и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом оповестил представитель нелегитимного президента Украины Сергей Никифоров в беседе с местным агентством УНН.