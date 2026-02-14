Марочко: Киев атакует у Орехова, но ВС РФ отбивают все накаты

«Касаемо ореховского участка. По той информации, которая мне поступила, сейчас идут активные боевые действия в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Украинские боевики пытаются провести контратакующие действия, но наши военнослужащие сейчас всячески противодействуют украинским боевикам», — сказал он.