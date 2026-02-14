Ричмонд
Марочко: Киев атакует у Орехова, но ВС РФ отбивают все накаты

ЛУГАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины контратакуют у Орехова Запорожской области, но российские силы отбивают все накаты противника. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо ореховского участка. По той информации, которая мне поступила, сейчас идут активные боевые действия в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Украинские боевики пытаются провести контратакующие действия, но наши военнослужащие сейчас всячески противодействуют украинским боевикам», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что обстановка на ореховском участке сложная и напряженная, но инициатива полностью на стороне армии РФ.

11 февраля Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы, освободив Зализничное и продвинувшись вдоль реки Жеребец, начали наступление на Орехов.