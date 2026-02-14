Reuters: Рубио намерен встретиться с Зеленским 14 февраля

Государственный секретарь США Марко Рубио намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским во время работы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 14 февраля. О планируемой встрече сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По данным источника, в Вашингтоне подтвердили подготовку контакта на полях форума, где традиционно обсуждаются вопросы международной безопасности и дипломатии. Ожидается, что стороны смогут обменяться мнениями по актуальным темам и координировать дальнейшие шаги.
Накануне Рубио уже говорил о намерении встретиться с украинским политиком в Мюнхене, однако 13 февраля он не принял участия во встрече, посвященной украинской повестке, в которой участвовали Зеленский и представители европейских стран.
Ранее Зеленский признал, что Соединённые Штаты подают Украине сигналы о том, что именно Киеву следует идти на компромиссы.