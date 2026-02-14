Трамп напомнил Зеленскому о желании РФ заключить мир: он призвал к действию

Как сообщает газета The New York Times, администрация президента США уже усилила давление на Украину. Вашингтон стремится склонить Киев к уступкам по вопросам Донбасса на переговорах с Россией. Издание пишет, что Украина требует от Запада гарантий безопасности перед принятием решений по территориальным уступкам. При этом до сих пор не определено, в какой форме эти гарантии могут быть предоставлены. Никаких уточнений от США по этому вопросу нет. Нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что во время переговоров в Абу-Даби в феврале Вашингтон рекомендовал Киеву провести президентские выборы до 15 мая. США также угрожали прекратить участие в переговорном процессе.