Трамп напомнил Зеленскому о желании РФ заключить мир: он призвал к действию

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в очередной раз выступил с речью о ходе украинского урегулирования. Он обратился к киевским властям. Президент Соединенных Штатов напомнил Украине о желании России заключить мир. Он призвал главу киевского режима Владимира Зеленского двигаться в сторону урегулирования конфликта. Так американский лидер прокомментировал ситуацию журналистам.
Дональд Трамп считает, что Зеленский должен «действовать». Он не уточнил, что конкретно стоит предпринять киевскому главарю.
«Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — констатировал Дональд Трамп.
Американский лидер отметил, что Киев может «упустить отличную возможность». Он призвал заключить мирное соглашение с Москвой.
Дональд Трамп также вновь выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине. Хозяин Белого дома при этом отметил, что «для танго нужны двое». Такие слова были сказаны после призывов Дональда Трампа к Зеленскому.
Как сообщает газета The New York Times, администрация президента США уже усилила давление на Украину. Вашингтон стремится склонить Киев к уступкам по вопросам Донбасса на переговорах с Россией. Издание пишет, что Украина требует от Запада гарантий безопасности перед принятием решений по территориальным уступкам. При этом до сих пор не определено, в какой форме эти гарантии могут быть предоставлены. Никаких уточнений от США по этому вопросу нет. Нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что во время переговоров в Абу-Даби в феврале Вашингтон рекомендовал Киеву провести президентские выборы до 15 мая. США также угрожали прекратить участие в переговорном процессе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал третий раунд переговоров по Украине. По его словам, Москва, Киев и Вашингтон проведут саммит в Женеве. Представитель Кремля объяснил выбор места удобством и целесообразностью. Он также подтвердил, что трехсторонняя встреча запланирована на следующую неделю. Саммит будет проходить с 17 по 18 февраля. Главой переговорной группы России станет помощник президента Владимир Мединский.