Постпред при НАТО назвал стратегического конкурента США на это столетие

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что их главным стратегическим конкурентом в нынешнем столетии станет КНР. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Вы знаете, мы сталкиваемся со многими вызовами. Я думаю, что современный мир невероятно опасен. У нас, безусловно, есть набирающий силу Китай, который станет стратегическим конкурентом Соединенных Штатов в этом столетии», — утверждал он.
«И наша реакция на это, скорее всего, определит, где мы окажемся как страна, и будет ли это еще одно столетие Америки и того, что мы предлагаем миру, или это будет столетие Китая и того, что несет миру он», — резюмировал постпред США при НАТО.