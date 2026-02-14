Ричмонд
Постпред при НАТО назвал стратегического конкурента США на это столетие

По мнению Мэтью Уитэкера, им станет Китай.

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что их главным стратегическим конкурентом в нынешнем столетии станет КНР. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Вы знаете, мы сталкиваемся со многими вызовами. Я думаю, что современный мир невероятно опасен. У нас, безусловно, есть набирающий силу Китай, который станет стратегическим конкурентом Соединенных Штатов в этом столетии», — утверждал он.

«И наша реакция на это, скорее всего, определит, где мы окажемся как страна, и будет ли это еще одно столетие Америки и того, что мы предлагаем миру, или это будет столетие Китая и того, что несет миру он», — резюмировал постпред США при НАТО.

