Пашинян хочет, чтобы РФ продала концессию на железные дороги Армении, он предложил покупателей

Глава правительства Армении Никол Пашинян предложил РФ продать концессию на железные дороги его страны. Этой темы он коснулся во время общения с журналистами. Премьер высказал пожелания о том, кому, по его мнению, Россия должна продать концессию.
«По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», — сказал Пашинян, отметив, что такой страной мог бы стать Казахстан, Катар или ОАЭ.
По мнению Пашиняна, российская концессия становится причиной «определённых конкурентных потерь» для Армении.
Накануне Пашинян заявил, что у страны нет повестки по нанесению вреда России и заверил, что никакая третья сторона не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой.
Также Пашинян рассказал, как армянская сторона активно работает с Россией по разным направлениям.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала опасения, что Армения рискует стать полигоном для необкатанных технологий Вашингтона.