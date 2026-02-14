Ричмонд
Пашинян хочет, чтобы РФ продала концессию на железные дороги Армении, он предложил покупателей

Пашинян предложил РФ продать концессию на железные дороги дружественной стране.

Источник: Комсомольская правда

Глава правительства Армении Никол Пашинян предложил РФ продать концессию на железные дороги его страны. Этой темы он коснулся во время общения с журналистами. Премьер высказал пожелания о том, кому, по его мнению, Россия должна продать концессию.

«По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», — сказал Пашинян, отметив, что такой страной мог бы стать Казахстан, Катар или ОАЭ.

По мнению Пашиняна, российская концессия становится причиной «определённых конкурентных потерь» для Армении.

Накануне Пашинян заявил, что у страны нет повестки по нанесению вреда России и заверил, что никакая третья сторона не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой.

Также Пашинян рассказал, как армянская сторона активно работает с Россией по разным направлениям.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала опасения, что Армения рискует стать полигоном для необкатанных технологий Вашингтона.

