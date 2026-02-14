Ричмонд
На Кубе произошло возгорание на НПЗ

На Кубе произошло возгорание на складе НПЗ «Ньико Лопес».

МЕХИКО, 14 фев — РИА Новости. Пожар на одном из складов нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающего завода «Ньико Лопес» в Гаване был взят под контроль, сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сразу после появления информации о возгорании.

«Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ “Ньико Лопес”. Причины устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Информации пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не приводится.

Сообщение минэнерго вышло спустя короткое время после появления в соцсетях кадров, на которых видно, как из прибрежного резервуара валит густой черный дым.

«Ньико Лопес» — один из старейших и ключевых НПЗ Кубы, он был построен еще до революции, национализирован в 1960 году и назван в честь революционера Антонио Лопеса. Он остается одним из нескольких действующих нефтеперерабатывающих заводов страны и играет важную роль в приеме, хранении и переработке нефтепродуктов.