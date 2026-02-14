На Кубе произошло возгорание на НПЗ

«Ньико Лопес» — один из старейших и ключевых НПЗ Кубы, он был построен еще до революции, национализирован в 1960 году и назван в честь революционера Антонио Лопеса. Он остается одним из нескольких действующих нефтеперерабатывающих заводов страны и играет важную роль в приеме, хранении и переработке нефтепродуктов.