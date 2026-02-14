Ученый раскрыл, мог ли челябинский метеорит привести к катастрофе

«В первую очередь для оценки ущерба берется энергия взрыва. В данном случае, по оценке ученых, мощность взрыва составила полмегатонны (500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте). Это примерно в 20 раз мощнее чем первая атомная бомба, взорванная американцами над Хиросимой 6 августа 1945 года. Но там высота взрыва составляла около одного километра. Если расстояние от места взрыва увеличивается вдвое, то ударная волна ослабевает в четыре раза. Поэтому если высота 10 километров, то энергия ударной волны будет слабее в 100 раз. Но в Хиросиме было полное уничтожение. В случае взрыва метеорита над Челябинском на высоте 10 километров эффект в городе был бы как после мощного торнадо — вырванные деревья, выбитые все окна и двери, рухнувшие ветхие конструкции, пострадавших будет много и явно были бы жертвы. При высоте взрыва один километр взрыв был бы в 20 раз мощнее, чем в Хиросиме. Город был бы практически уничтожен ударной волной, это была бы катастрофа», — рассказал астроном.