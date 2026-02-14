Алиев заявил, что Вэнс поднимал вопрос осужденных экс-лидеров бывшей НКР

Алиев сказал, что судебный процесс проходил «абсолютно прозрачно». «Их преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей. А о совершении каких-либо правонарушений по отношению к ним не может быть и речи», — добавил он. На вопрос корреспондента о том, мог бы президент Азербайджана, воспользовавшись своими полномочиями, помиловать этих людей, Алиев повторил, что они «совершили серьезные преступления против человечества».