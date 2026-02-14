Алиев заявил, что Вэнс поднимал вопрос осужденных экс-лидеров бывшей НКР

БАКУ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Francе 24 сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с ним во время визита в Баку поднимал вопрос осужденных экс-лидеров бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
«Во время встречи с вице-президентом [США Джей Ди Вэнсом], которая длилась несколько часов, среди прочих вопросов он поднял и этот вопрос, и я изложил позицию Азербайджана по данному вопросу, и на этом все», — сказал Алиев в интервью, которое он дал на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Текст интервью опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.
Он отметил, что на встрече обсуждались в основном двусторонние отношения, региональное развитие, «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» и перспективы заключения официального мира с Арменией.
«Что касается упомянутых вами лиц, то это лидеры сепаратистского режима, который незаконно действовал на нашей территории — на территории суверенного Азербайджанского государства, признанного всем международным сообществом, включая Армению. На протяжении многих лет эти люди были вдохновителями всех военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, и они были привлечены к ответственности», — подчеркнул глава государства.
Алиев сказал, что судебный процесс проходил «абсолютно прозрачно». «Их преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей. А о совершении каких-либо правонарушений по отношению к ним не может быть и речи», — добавил он. На вопрос корреспондента о том, мог бы президент Азербайджана, воспользовавшись своими полномочиями, помиловать этих людей, Алиев повторил, что они «совершили серьезные преступления против человечества».
5 февраля Бакинский военный суд приговорил представителей руководства бывшей непризнанной НКР к различным срокам наказания — от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. В частности, бывший глава непризнанного образования Араик Арутюнян (2020−2023) был приговорен к высшей мере — пожизненному заключению. Такая же мера наказания избрана в отношении экс-министра обороны бывшей непризнанной НКР Левона Мнацаканяна (2015−2018), экс-главы МИД Давида Бабаяна (2021−2023), бывшего главы парламента Давида Ишханяна (2023), экс-заместителя командующего армянскими силами в Карабахе Давида Манукяна. Экс-главы бывшей непризнанной НКР Аркадий Гукасян (1997−2007) и Бако Саакян (2007−2020) были приговорены к 20 годам лишения свободы.