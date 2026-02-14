Раскрыто, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года

При этом всего в 2022 году с заявлениями о предоставлении временного убежища со всех стран обратилось 100 682 человек, соответственно, более 82% от общего числа обратившихся составили граждане Украины. В 2023 году доля украинцев превысила 67%, в 2024 году — 54%, а в 2025 году — 40% от общего числа обратившихся.