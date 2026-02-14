Ричмонд
Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине

Постпред Уитакер: Россия ежедневно двигается вперед в конфликте на Украине.

Источник: © РИА Новости

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что Россия ежедневно продвигается вперед на Украине.

«Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов» — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал глава государства, бойцы освобождают территории «квадратными километрами».

Он также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.

