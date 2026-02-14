БЕЛГРАД, 14 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал сомнение в том, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году и задал вопрос, о какой территории тогда будет идти речь.
На полях ВЭФ в Давосе 21 января президент Сербии отметил, что главная борьба внутри ЕС развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в блок в 2027 году. В пятницу он принял участие конференции по безопасности в Мюнхене.
«Если Украина вступит в 2027 году, это станет вопросом не только для Венгрии, но и многих стран. Важно послушать, что сказал (о евроинтеграции канцлер ФРГ Фридрих — ред.) Мерц: ближе, близко и членство. Посмотрим, в каком объеме и каким образом. Поскольку не верю, что она будет полноправным членом, а если станет, то поздравляю людей на Украине. Только поглядим — на какой территории вступят, какова эта территория, что там произойдет. И тогда вопрос, кто эту территорию будет защищать, без членства в НАТО», — сказал Вучич журналистам на полях форума в Мюнхене и напомнил о статье 42 договора о Европейском Союзе, которая относится к сфере общей политики безопасности и обороны.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.