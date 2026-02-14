Вучич сомневается, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году

«Если Украина вступит в 2027 году, это станет вопросом не только для Венгрии, но и многих стран. Важно послушать, что сказал (о евроинтеграции канцлер ФРГ Фридрих — ред.) Мерц: ближе, близко и членство. Посмотрим, в каком объеме и каким образом. Поскольку не верю, что она будет полноправным членом, а если станет, то поздравляю людей на Украине. Только поглядим — на какой территории вступят, какова эта территория, что там произойдет. И тогда вопрос, кто эту территорию будет защищать, без членства в НАТО», — сказал Вучич журналистам на полях форума в Мюнхене и напомнил о статье 42 договора о Европейском Союзе, которая относится к сфере общей политики безопасности и обороны.