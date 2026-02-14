Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим вариантом развития событий для Соединенных Штатов.
«Похоже, это было бы лучшим, что могло бы произойти», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть смену власти в Иране.
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Трамп отметил после встречи, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В четверг Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко «второй фазе» действий, которая станет «очень тяжелой» для Тегерана.
МИД РФ неоднократно заявлял о недопустимости угроз нанесения новых ударов по территории Ирана.