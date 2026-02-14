Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США

В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Трамп отметил после встречи, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.