Доверие ЕС к США пошатнулось, сообщила NYT

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Доверие Европы к приверженности США общим ценностям уже подорвано, после форума в Давосе европейские лидеры не надеются на восстановление прежних трансатлантических отношений, сообщает американская газета New York Times.
«Европейское доверие к приверженности США общим ценностям, европейской безопасности и даже территориальной целостности уже пострадали, однако после Давоса европейские лидеры оставили надежду к возвращению старых трансатлантических отношений», — говорится в публикации газеты.
Издание отмечает, что американские чиновники, вероятно, это заметили, поэтому на полях Мюнхенской конференции по безопасности не было открытого высмеивания Европы. Напротив, прозвучала похвала в адрес союзников, в частности, Германии.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
Как писало издание Politico, европейский дипломат после речи Трампа в Давосе заявил, что американская мечта Европы мертва.