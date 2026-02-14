«Двойной удар»: в США выступили с пугающим заявлением из-за России

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия полностью превосходит Украину по авиации и артиллерии, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
«Значительная разница в способности двух стран наносить удары с использованием истребительной авиации, артиллерии, реактивных артиллерийских систем и тактических ракетных комплексов является основным фактором в пользу российских Вооруженных сил», — говорится в материале.
По данным издания, постоянное расширение возможностей в этой сфере позволяет наносить эффективные удары по объектам украинского ВПК и дает преимущество в различных операциях.
«Быстрое расширение производства ракет для комплексов “Искандер-М”, выпускаемых в нескольких вариантах, позволило системе играть все более важную роль в операциях и использоваться различными новыми способами, такими как нанесение “двойных ударов”», — поясняет автор.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ.
В октябре на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявлял об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.