Стубб объявил Россию проигравшей в конфликте на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб выступил с резким заявлением о России на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Москва якобы уже потерпела стратегическое поражение в украинском конфликте, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Источник: Life.ru

Финский лидер рассуждал о целях России и утверждал, что они не были достигнуты. Стубб заявил, что Москва якобы стремилась превратить Украину в часть «русского мира» и ослабить НАТО, однако эти планы, по его версии, провалились. При этом он выразил уверенность в победе Украины и дал понять, что не намерен обсуждать внутренние процессы в России.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что для России сегодня нет задачи важнее победы, поскольку именно она определяет будущее страны. Он подчеркнул, что речь идёт не о формальном успехе, а о фундаменте для дальнейшего развития государства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

