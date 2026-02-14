Финский лидер рассуждал о целях России и утверждал, что они не были достигнуты. Стубб заявил, что Москва якобы стремилась превратить Украину в часть «русского мира» и ослабить НАТО, однако эти планы, по его версии, провалились. При этом он выразил уверенность в победе Украины и дал понять, что не намерен обсуждать внутренние процессы в России.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что для России сегодня нет задачи важнее победы, поскольку именно она определяет будущее страны. Он подчеркнул, что речь идёт не о формальном успехе, а о фундаменте для дальнейшего развития государства.
