В Новороссийске объявили ракетную опасность

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Новороссийске, работают сирены оповещения, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Ракетная опасность», — написал Кравченко в Telegram-канале.
