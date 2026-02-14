Ричмонд
Постпред США при НАТО заявил, что у Европы скоро будет 600 F-35

Постпред Уитакер: у Европы скоро будет 600 F-35 с возможностью нести ЯО.

Источник: Sputnik.by

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. У американских союзников в Европе вскоре будет в совокупности 600 истребителей F-35 с возможностью оснащения ядерным оружием, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Думаю, в ближайшее время здесь, в Европе, будет около 600 F-35, принадлежащих нашим союзникам. Так что сейчас нет никакой угрозы со стороны президента (США Дональда — ред.) Трампа приостановить поставки F-35. Это наши союзники угрожают просто не покупать их», — сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.

