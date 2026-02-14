Постпред США при НАТО заявил, что у Европы скоро будет 600 F-35

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. У американских союзников в Европе вскоре будет в совокупности 600 истребителей F-35 с возможностью оснащения ядерным оружием, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Думаю, в ближайшее время здесь, в Европе, будет около 600 F-35, принадлежащих нашим союзникам. Так что сейчас нет никакой угрозы со стороны президента (США Дональда — ред.) Трампа приостановить поставки F-35. Это наши союзники угрожают просто не покупать их», — сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.