Уитэкер: число поставленных США в Европу F-35 скоро достигнет 600

Как отметил постпред Соединенных Штатов при НАТО, пока нет риска того, что американский лидер Дональд Трамп откажется поставлять эти истребители.

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Общая численность поставленных Соединенными Штатами своим европейским союзникам истребителей F-35 в ближайшее время достигнет 600. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Я думаю, что в обозримой перспективе в Европе будет 600 F-35, владельцами которых станут наши союзники. И поэтому, знаете, я не считаю, что в настоящее время существует риск того, что президент [США Дональд] Трамп откажется поставлять F-35, это наши союзники угрожают не покупать их», — сказал он.

