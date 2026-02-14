Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке

В перспективе доллар останется в диапазоне 74,5−81,5 рублей. По евро ожидается коридор 88,5−95,5 рубля, а юань продолжит торговаться в пределах 10,5−11,7 рубля. Ставки по вкладам и кредитам к весне могут снизиться на 0,25−0,5%, заключил аналитик.