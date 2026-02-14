Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Плавное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и сигнал о его продолжении помогают рублю сохранять сильные позиции. Хватит ли эффекта до конца квартала, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Судя по тому, что озвучил ЦБ, до конца апреля снижение ставки будет постепенным и вряд ли создаст давление на рубль.
«Более заметное ослабление национальной валюты возможно не из-за монетарных факторов, а вследствие фундаментальных экономических причин, в частности, при сокращении торгового баланса и снижении предложения иностранной валюты на внутреннем рынке», — указал Шнейдерман.
В перспективе доллар останется в диапазоне 74,5−81,5 рублей. По евро ожидается коридор 88,5−95,5 рубля, а юань продолжит торговаться в пределах 10,5−11,7 рубля. Ставки по вкладам и кредитам к весне могут снизиться на 0,25−0,5%, заключил аналитик.