Врач рассказала, кому опасно есть блины на Масленичной неделе

РИА Новости: блины на Масленичной неделе нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Блины на Масленичной неделе нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.

«Блины исключаются из рациона лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, например, гастрит, язва, панкреатит, холецистит, желчнокаменная болезнь. Ограничить потребление блинов стоит людям с сахарным диабетом и лишним весом», — отметила врач.

По ее словам, для людей, имеющих непереносимость глютена (целиакия) или лактазную недостаточность, рекомендуется готовить блины на основе безглютеновой муки и воды или растительного молока.