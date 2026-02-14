Дмитриев указал на смену курса ЕС из-за взаимодействия России и США

Ранее президент Франции призвал Евросоюз уже сейчас разрабатывать переговорную позицию по архитектуре европейской безопасности. Макрон предложил готовиться к диалогу с Россией. Среди вопросов для обсуждения внутри ЕС он назвал темы процветания и будущего Европы.