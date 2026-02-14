Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев указал на смену курса ЕС из-за взаимодействия России и США

Европа меняет свою позицию. Её беспокоит возможное сближение России и Соединённых Штатов. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

«Европа начинает менять подход, опасаясь взаимодействия России и США», — написал Дмитриев в своём Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова французского лидера Эмманюэля Макрона о взаимодействии ЕС и России.

Ранее президент Франции призвал Евросоюз уже сейчас разрабатывать переговорную позицию по архитектуре европейской безопасности. Макрон предложил готовиться к диалогу с Россией. Среди вопросов для обсуждения внутри ЕС он назвал темы процветания и будущего Европы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше