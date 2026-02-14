Это холодный мир: Пушков прокомментировал отмену Рубио встречи с главами ЕС

Соединённые Штаты и Европа ещё не вступили в фазу холодной войны, но их отношения можно охарактеризовать как «холодный мир». Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков на фоне отмены Марко Рубио встречи с представителями ЕС. Предполагалось, что на этой встрече будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.
«Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям. Возможно, это и не “холодная война” между США и Европой, но точно “холодный мир”», — написал сенатор в Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу с лидерами стран Евросоюза по Украине, отменив ее в последний момент. Причиной был назван плотный график на полях Мюнхенской конференции.