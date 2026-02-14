Это холодный мир: Пушков прокомментировал отмену Рубио встречи с главами ЕС

«Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям. Возможно, это и не “холодная война” между США и Европой, но точно “холодный мир”», — написал сенатор в Telegram-канале.