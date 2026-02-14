США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters

Подготовка операций против Ирана сейчас отличается большей сложностью, чем летом прошлого года при ударах по его ядерным объектам, пишет агентство. На этот раз американские военные планируют поражать не только ядерные объекты, но и государственные и силовые структуры. В США ожидают ответных действий Тегерана, что может привести к серии взаимных ударов.