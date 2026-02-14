США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters

«Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьёзному конфликту, чем когда-либо прежде между странами», — говорится в сообщении агентства.
Подготовка операций против Ирана сейчас отличается большей сложностью, чем летом прошлого года при ударах по его ядерным объектам, пишет агентство. На этот раз американские военные планируют поражать не только ядерные объекты, но и государственные и силовые структуры. В США ожидают ответных действий Тегерана, что может привести к серии взаимных ударов.
Ранее в пятницу Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом.
По данным газеты New York Times, вторым авианосцем, направляющимся на Ближний Восток, станет Gerald R. Ford с сопровождающими его кораблями, находящимися в Карибском море.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном.
Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Накануне Трамп предупредил, что при срыве сделки Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет «очень тяжелой» для Тегерана.