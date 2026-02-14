WSJ: США использовали ИИ-модель Claude при захвате Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Военное министерство США при проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовало ИИ-модель Claude, несмотря на запрет на применение этой технологии для содействия насилию. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Как отмечается, политика Anthropic, компании — разработчика ИИ-модели, не позволяет применять Claude для содействия насилию, осуществления слежки, разработки оружия. «Мы не комментируем информацию об использовании Claude или иной ИИ-модели для проведения какой-либо конкретной операции, — заявил газете представитель Anthropic. — Использование Claude — как в частном секторе, так и в государственных структурах — должно соответствовать нашей политике использования, которая определяет способы применения Claude».
В конце января WSJ сообщала, что контракт между Пентагоном и Anthropic на сумму около $200 млн оказался под угрозой расторжения из-за разногласий в вопросе использования технологий искусственного интеллекта для слежки за людьми на территории Соединенных Штатов.