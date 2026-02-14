WSJ: США использовали ИИ-модель Claude при захвате Мадуро

Как отмечается, политика Anthropic, компании — разработчика ИИ-модели, не позволяет применять Claude для содействия насилию, осуществления слежки, разработки оружия. «Мы не комментируем информацию об использовании Claude или иной ИИ-модели для проведения какой-либо конкретной операции, — заявил газете представитель Anthropic. — Использование Claude — как в частном секторе, так и в государственных структурах — должно соответствовать нашей политике использования, которая определяет способы применения Claude».