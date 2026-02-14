Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха

«Как одним словом назвать это время — я пока не знаю. Давайте подождем, пока слишком мало лет прошло. Чтобы в исторической ретроспективе как-то охарактеризовать период в 10 лет, нужно чуть-чуть отдалиться от этого, тогда будет больше видна картина, мне так кажется. То, что сейчас время героев, — это однозначно. Но я все-таки предпочитаю чуть-чуть еще прожить и потом посмотреть в прошлое. Уже тогда, когда мы сможем себе сказать, что мы адаптировались к новым условиям, мы нашли свое место, и наше место соответствует потенциалу нашей страны», — заключил Песков.