Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новую эпоху в истории можно отсчитывать с 2014 года, начиная с которого «поменялось все». Такое мнение выразил в интервью «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось все», — среагировал он на просьбу охарактеризовать нынешнюю эпоху, отсчитывая, например, с 2020 года. Песков напомнил о событиях в Европе, о роли Запада в госперевороте на Украине в 2014 году.
«И вот тогда был пройден некий рубикон. И тогда началась новая реальность, которая потребовала от нас решительных действий. И наш президент принял соответствующее решение, которое потребовало от нас, я бы сказал, смены концептуальных подходов к тем, кого мы раньше считали нашими партнерами. Которое потребовало от нас большей решимости в отстаивании своих интересов и которое впоследствии сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции», — объяснил представитель Кремля.
Дать эпохе какое-то конкретное название Песков пока затрудняется. Хотя ему понравилась предложенная корреспондентом НЬЮМ (нового юношеского медиа ТАСС) идея с наименованием «Время героев».
«Как одним словом назвать это время — я пока не знаю. Давайте подождем, пока слишком мало лет прошло. Чтобы в исторической ретроспективе как-то охарактеризовать период в 10 лет, нужно чуть-чуть отдалиться от этого, тогда будет больше видна картина, мне так кажется. То, что сейчас время героев, — это однозначно. Но я все-таки предпочитаю чуть-чуть еще прожить и потом посмотреть в прошлое. Уже тогда, когда мы сможем себе сказать, что мы адаптировались к новым условиям, мы нашли свое место, и наше место соответствует потенциалу нашей страны», — заключил Песков.