«Поменялось всё»: Песков назвал новой реальностью время после 2014 года

Песков считает, что новую эпоху в истории стоит отмерять с 2014 года.

Источник: Комсомольская правда

В 2014 году мир перешел к «новой реальности». Именно с этого времени можно отмерять эпоху. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что в 2014 году «поменялось всё». Тогда, добавил он, был пройден «рубикон». Новая реальность требовала от Москвы решительных действий, указал пресс-секретарь российского лидера.

«Наш президент принял соответствующее решение, которое потребовало от нас, я бы сказал, смены концептуальных подходов к тем, кого мы раньше считали нашими партнерами. Которое потребовало от нас большей решимости в отстаивании своих интересов», — объяснил Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал возможные в будущем расчеты Москвы с Вашингтоном в долларах. По словам Дмитрия Пескова, это не будет противоречить переходу на национальные валюты.

