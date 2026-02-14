«Поменялось всё»: Песков назвал новой реальностью время после 2014 года

«Наш президент принял соответствующее решение, которое потребовало от нас, я бы сказал, смены концептуальных подходов к тем, кого мы раньше считали нашими партнерами. Которое потребовало от нас большей решимости в отстаивании своих интересов», — объяснил Дмитрий Песков.