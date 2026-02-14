Ричмонд
Песков заявил о начале новой эпохи с 2014 года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 февраля выразил мнение, что новую эпоху можно отсчитывать с 2014 года, когда «поменялось всё».

Источник: РИА "Новости"

«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось всё», — ответил он на просьбу охарактеризовать нынешнюю эпоху в интервью ТАСС.

Песков пояснил, что в 2014 году началась некая новая реальность, которая потребовала смены концептуальных подходов к тем, кого раньше считали партнерами России, и решимости в отстаивании своих интересов.

Песков 13 февраля сообщил, что европейцев не будет на очередном раунде трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского кризиса в Женеве. По его словам, формат встречи предполагает наличие только трех сторон переговорного процесса.

